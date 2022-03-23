Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока.

Отдельные российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Известно, что в Москве состоялась встреча двух влиятельных российских лиц Александра Машкевича и Петра Авена. Темой встречи стали санкции, наложенные на РФ и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине развязанной Путиным.

Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными".

Впрочем, по данным украинской разведки, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.

Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". Среди таковых – Adidas, Leroy Merlin и Danone.

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