Отдельные российские олигархи обсуждают возможность физического устранения президента России Владимира Путина.
Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Известно, что в Москве состоялась встреча двух влиятельных российских лиц Александра Машкевича и Петра Авена. Темой встречи стали санкции, наложенные на РФ и конкретных бизнесменов из-за войны в Украине развязанной Путиным.
Представители российского крупного бизнеса сейчас ищут пути влияния на диктатора или на его близкое окружение из силового блока. Но это осложняется тем, что Путин находится в жесткой изоляции и практически никого к себе не подпускает. В первую очередь, олигархов, которых он считает "ненадежными".
Впрочем, по данным украинской разведки, крупный российский бизнес уже готов к самым радикальным шагам. Отдельные олигархи даже обсуждают оплату физического устранения Путина.
После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели и до сих пор вводят мощные экономические санкции против страны-агрессора. Помимо прочего, ограничения касаются обращения валюты в стране, долговых обязательств, санкций против российских банков и др. Так, курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза.
Более того, мировые производители и бренды начали массово уходить с рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают зарабатывать "кровавые деньги". Среди таковых – Adidas, Leroy Merlin и Danone.