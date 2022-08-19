У Зеленского отметили, что заявляя о готовности к переговорам, Россия пытается выиграть время для подготовки к продолжению захватнической политики в отношении Украины.

Заявлениями о якобы желании восстановить переговоры по миру Россия пытается отвлечь внимание Украины и мирового сообщества, чтобы выиграть время для подготовки к продолжению реализации захватнической политики.

Об этом подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью интернет-изданию Wirtualna Polska.

"Большое соглашение о войне и мире невозможно, потому что Россия в этом не заинтересована. В Кремле считают, что Украина должна быть стерта с лица земли военным путем. Также там намерены в отношении Молдовы, Грузии и Казахстана. Хотят диктовать Европе правила игры. Мира в этих планах нет", – сказал он.

"Да, Россия хочет мирных переговоров. Однако это не искреннее предложение, а ловушка. Потому что речь идет не о прекращении войны, а об укреплении своих позиций. Она хочет закрепить территориальные достижения, пока находится на вершине военных возможностей", - добавил советник руководителя ОП.

Он отметил, что с этой же целью Россия устраивает энергетический шантаж Европы, надеясь, что нехватка газа в случае суровой зимы приведет к уменьшению поддержки нашей страны со стороны ЕС.

"Допустим, Украина согласится и сядет за стол переговоров с Россией. Есть перемирие. Тогда Россия выдвигает ультиматум: Украина должна признать существующую линию фронта новым рубежом. Мы, конечно, не соглашаемся на аннексию четырех наших областей. Боевые действия возобновляются. Тогда российская пропаганда распространяет в Европе месседж: смотрите, "война закончилась, но Украина снова атакует". Они делают нас инициаторами нового этапа войны", – пояснил Михаил Подоляк.

Отметим, недавно президент Зеленский заявил, что переговоры с РФ - это не диалог, а ультиматум со стороны России, а в случае проведение "референдумов" переговоры с Украиной для РФ будут закрыты.

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