Репортеры выяснили, что ролик сняли в одном из машинных залов.

В четверг, 18 августа, в социальных сетях появилось видео, на котором демонстрировалась военная техника оккупантов внутри ЗАЭС. А сейчас поступило подтверждение, что ролик подлинный и демонстрирует один из машинных залов атомной электростанции. Правда, когда именно он снимался, установить не удалось.

Анализ видео провели журналисты издания CNN. Они определили геолокацию ролика и узнали, что опубликованные кадры действительно демонстрируют Запорожскую АЭС. На них видно не менее пяти машин оккупантов. Одна единица техники имеет характерную отметку Z — символ российской агрессии в Украине. Рядом с машинами находятся сооружения, похожие на палатки.

Ролик сняли в одном из шести машинных залов на западной стороне атомной электростанции. Все они соединены и включены в большое здание, где находится реактор.

Напомним, враг контролирует ЗАЭС с 4 марта. Захватчики также оккупировали Энергодар — город-спутник атомной электростанции.

Россияне уже не раз обстреливали территорию АЭС и даже повредили ряд объектов. Власти Украины просили о помощи в разрешении конфликта у Международного агентства по атомной энергии.

Евросоюз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с ЗАЭС. А ООН готова поддержать поездку миссии МАГАТЭ на атомную электростанцию, если это одновременно одобрят и Украина, и РФ.

В случае катастрофы на объекте, по словам главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха, придется эвакуировать 400 тысяч жителей из двух областей.

Россия выступает против демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС, прикрываясь "уязвимостью" станции. По данным ГУР и американского Института изучения войны, рашисты готовят теракт на атомной электростанции под ложным флагом.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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