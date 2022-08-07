Президент подчеркнул, что наша страна не собирается отдавать свои территории.

Украина не собирается отдавать свои территории. А если Россия попытается аннексировать временно захваченные регионы на юге с помощью так называемых "референдумов", то переговоры с нашей страной будут для нее закрыты.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении в воскресенье, 7 августа.

"Появляется все больше сообщений о том, что оккупанты готовятся к псевдореферендумам в занятых ими районах юга нашего государства. Хочу сказать очень простую вещь: все, кто будет помогать оккупантам хоть как-то реализовать это намерение, будут отвечать. Будут отвечать перед Украиной", — сообщил Зеленский.

По словам президента, позиция государства в этом вопросе не изменилась. Если Россия решится провести так называемые "референдумы", то закроет для себя шанс на переговоры с Украиной.

"Мы ничего своего не отдадим, а если оккупанты пойдут [путем] этих псевдореферендумов, то для себя же закроют любую возможность переговоров с Украиной и свободным миром, которые российской стороне однозначно потребуются в определенный момент", — добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, россияне планируют провести "референдумы" на временно захваченных территориях юга до конца сентября. Чаще всего упоминается середина месяца.

При этом в Офисе президента заявили, что агрессору не удастся удержать регионы, где планируется проведение псевдореференедумов. Однако оккупанты продолжают собирать личные данные.

Они раздают пенсионерам по 20 тысяч рублей, а взамен требуют персональную информацию. Остальных граждан тоже пытаются "купить", но за более скромную сумму.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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