Президент США продолжает государственный визит во Францию.

Под российской угрозой находится не только Украина, но и вся Европа. Об этом в Париже во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил глава Белого дома Джо Байден.

Он в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон будет поддерживать Украину в борьбе против российского вторжения.

"Путин не остановится в Украине. Угроза нависнет над всей Европой, и мы не позволим этому произойти. США стоят бок о бок с Украиной. Снова хочу сказать - мы никуда не уйдем", - сказал президент США. Видео дня

По его словам, новый пакет военной помощи для Украины от США на 225 миллионов долларов является уже шестым с тех пор, когда американский Сенат принял законопроект, который предусматривает помощь на почти 61 миллиард.

"Жаль, что мы не смогли сделать это тогда, когда хотели, на шесть месяцев раньше, но мы это сделали", - отметил Байден.

Помощь США Украине - последние новости

Накануне президент США Джо Байден извинился за затяжную задержку помощи для Украины. Он пообещал, что Вашингтон не отступит от поддержки Киева.

Как сказал Байден, "Украина является оплотом в борьбе с агрессией".

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