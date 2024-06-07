Он пообещал, что США не отступят от поддержки Украины.

Президент США Джо Байден извинился перед президентом Украины Владимиром Зеленским за полугодовую задержку помощи для Украины.

Об этом президент США сказал в начале встречи с президентом Украины в Париже. "Вы не склонились, вы вообще не сдались, вы продолжаете бороться таким образом, что это просто удивительно - и мы не собираемся уходить от вас. Я извиняюсь за недели непонимания того, что должно было быть одобрено с точки зрения финансирования, потому что у нас были проблемы с утверждением закона", - подчеркнул Байден.

В связи с этим, как отметил президент США, некоторые очень консервативные члены Конгресса задерживали принятие закона с дополнительным финансированием для Украины, но, в конце концов, этот закон был поддержан.

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"С тех пор, включая сегодняшний день, я объявил шесть пакетов значительного финансирования. Сегодня я также подписываю дополнительный пакет на сумму $225 млн, чтобы помочь вам восстановить электрическую сеть", - заявил Байден.

Он заверил Зеленского, что США будут выступать на стороне Украины. Американский лидер добавил, что Украина является оплотом в борьбе с агрессией.

Помощь США Украине

С октября 2023 года в Конгрессе США не могли удовлетворить запрос президента США относительно дополнительной поддержки для Украины. Споры об утверждении помощи продолжались до апреля, пока в Палате представителей не одобрили собственный законопроект, который будет поддержан двумя палатами Конгресса и подписан Байденом.

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