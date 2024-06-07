Байден и Макрон не сходятся в нескольких важных вопросах.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время недавнего телефонного разговора с американским лидером Джо Байденом предложил направить западные силы в Украину для обучения войск в зоне боевых действий.

Как пишет Politico, президент США предложение Макрона не поддержал. По словам двух людей, знакомых с разговором, он выразил обеспокоенность потенциальными последствиями отправки войск из любой страны НАТО туда, где они могут оказаться на линии огня и привести к эскалации конфликта.

Отмечается, что разговор завершился без какого-либо решения. Как указывает издание, Байден и Макрон не сходятся в нескольких важных вопросах. Французский президент запланировал себе роль сторонника европейской самообеспеченности и самоопределения. В то же время Белый дом считает его чем-то вроде "Джокера" в картах, который заставляет администрацию Байдена нервничать.

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Несмотря на все различия и 35-летнюю разницу в возрасте, двое мужчин начали доверять друг другу.

Отправка инструкторов в Украину

Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам вскоре посетить учебные центры в Украине и ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом.

Аналитики заявляют, что размещение войск Франции может создать прецедент и облегчить другим странам последовать их примеру. Они называют пять вариантов размещения войск НАТО в Украине.

Reuters писал, что Франция скоро может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство союзников и критику со стороны Российской Федерации.

В России продолжают разбрасываться угрозами в адрес западных стран. На днях пресс-секретарь российского посольства во Франции Александр Макогонов пригрозил бить по французским инструкторам в случае их отправки в Украину

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