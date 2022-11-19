Разбитая техника является подтверждением того, что украинцы защитят свою свободу, заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетили на столичной Михайловской площади выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщил Зеленский в Telegram.

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"Вместе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком посетили выставку уничтоженной военной техники российских оккупантов на Михайловской площади. Мы защитим Украину и свою свободу. И захватчики это уже осознают. Эта выставка тому доказательство!" - написал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Это его первый визит в статусе премьер-министра. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сунак заявил, что Британия предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции. А также поможет с зимним оборудованием для украинских военных и окажет гуманитарную помощь.

Кроме того Сунак заверил, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров.

25 октября, после встречи с королем Великобритании Чарльзом III, Риши Сунак официально стал премьер-министром страны.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Она заняла этот пост 6 сентября, после того как 7 июля Борис Джонсон объявил о своей отставке.

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