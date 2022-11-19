Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выразил восхищение тем, как украинские воины проявляют свое мужество.

Великобритания предоставит Украине 120 специальных зенитных орудий и радиолокационные станции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак после переговоров с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что Британия будет продолжать оказывать помощь Украине пока она не получит мир. При этом Сунак выразил восхищение тем, как украинские воины проявляют свое мужество.

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Он напомнил, что только в этом году Британия предоставила Украине военную помощь более чем на 2,3 млрд фунтов. При этом Сунак подчеркнул, что его страна будет продолжать помогать и в дальнейшем.

По его словам, в ситуации, когда Россия бомбит объекты критической инфраструктуры, больницы, дома с воздуха, для защиты Великобритания предоставит, в частности, "120 специальных зенитных орудий, а также РЛС".

Сунак подчеркнул, что Великобритания продолжит и расширит учебные программы для украинских военных, медиков и инженеров. По его словам, также будет предоставлено зимнее оборудование для украинских военных, а также гуманитарная помощь на общую сумму более 16 млн фунтов.

Британия продолжает поддерживать Украину в войне с РФ

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл с визитом в Киев. Состоялась его встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Накануне стало известно, что Британия выделит 5 миллионов фунтов на восстановление энергоинфраструктуры Украины и предоставит Украине еще 1000 ракет класса "земля-воздух".

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