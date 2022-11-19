Во время переговоров президент и премьер обсудили ряд актуальных вопросов.

В субботу, 19 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак приехал в Киев. Политик уже провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Украинский лидер в Telegram показал кадры встречи с британским премьером и подчеркнул, что поддержка Великобритании была мощной с первых дней российского вторжения.

"С первых дней войны Украина и Великобритания были мощными союзниками. Во время сегодняшней встречи мы обсудили важные вопросы для наших стран, так и для глобальной безопасности", - сообщил Зеленский.

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Президент добавил, что вместе Украина и Великобритания сильнее.

В то же время Сунак заявил, что Британия будет поддерживать Украину до конца.

"Британия знает, что значит бороться за свободу. Мы с вами до конца, Владимир", - написал Сунак в Twitter.

Риши Сунак и Украина

20 октября премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку. Уже 25 октября Риши Сунак официально возглавил британское правительство государства. До назначения на пост премьера он обещал укрепить политику полной поддержки Украины, которую проводил Борис Джонсон.

В тот же день Сунак впервые на посту премьер-министра Великобритании высказался о войне России против Украины. Чиновник отметить, что Британия сталкивается с глубоким экономическим кризисом, и его правительство, в первую очередь, будет работать над обеспечением экономической стабильности.

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