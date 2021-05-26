Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля.

Кассационный суд в составе Верховного суда начал рассмотрение дела об обжаловании указа президента об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда Украины.

Как сообщает пресс-служба суда, во время заседания стало известно, что ВС постановлением от 24 мая уже открыл производство по иску Тупицкого с таким же предметом спора.

Поэтому, суд объединил два дела в одно производство, ведь они имеют одинаковых истцов, ответчиков и предмет спора.

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Судебная коллегия КАС ВС предоставила возможность сторонам по делу ознакомиться с содержанием постановления и скорректировать свои ходатайства и способы защиты.

Следующее судебное заседание по рассмотрению дела назначено на 16:00 13 июля.

Дело Тупицкого: детали

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Уведомление о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал влияние на свидетеля по уголовному производству путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов предоставлял следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты по уголовному производству по завладению имущественными активами ОАО «Зуевский энергомеханический завод».

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина «лицами, которые на протяжении долгих лет вредили государственным интересам Украины».

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Автор: Антонина Доломанжи