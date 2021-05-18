В 2018 году Тупицкий подкупил свидетеля для дачи им ложных показаний в интересах экс-председателя Высшего хозяйственного суда, который пытался избежать уголовной ответственности.

Госбюро расследований завершило расследование в отношении Александра Тупицкого, назначение которого на должность судьи Конституционного суда отменено президентом, в деле о подкупе свидетеля.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Как напомнили в ГБР, он подозревается в заведомо ложных показаниях и искусственном создании доказательств защиты и подкупе свидетеля (ч. 2 ст. 384, ст. 386 УК Украины).

Следствием установлено, что в 2018 году Тупицкий подкупил свидетеля для дачи им ложных показаний в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Украины, который пытался избежать уголовной ответственности по делу, где проходил как подозреваемый.

Также, на протяжении 2018-2019 годов Тупицкий трижды дал заведомо ложные показания следователю в интересах этого же экспредседателя ВХСУ.

Читайте такжеСледователи ГБР пришли с обыском в дом Тупицкого – СМИ

Сейчас материалы уголовного производства открыты для ознакомления стороне защиты. После ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

В то же время, отмечается в сообщении, следователи ГБР продолжают осуществлять досудебное расследование совершения указанным лицом других уголовных преступлений.

Дело Тупицкого

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий осуществил влияние на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания, соединенные с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента с 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антонина Доломанжи