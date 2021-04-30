Также Касминина и Тупицкого лишат права пользования государственным имуществом и служебными автомобилями.

В секретариате Конституционного суда Украины пояснили, что все-таки будут выполнять распоряжение и. о. председателя КСУ Сергея Головатого о прекращении выплаты зарплат Александру Тупицкому и Александру Касминину, которые уволены указом президента с должностей судей КСУ.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила и. о. главы Секретариата КСУ Лариса Бирюк.

Она пояснила, что сначала Секретариат направил Головатому служебную записку (о которой сообщал сегодня УНИАН), в которой было указано, что без соответствующего распоряжения председателя суда или и. о. председателя суда, либо старшего по возрасту судьи Секретариат не может совершать действия по прекращению выплаты зарплат и лишения служебных авто Тупицкого и Касминина.

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В то же время она рассказала, что сегодня такое распоряжение за подписью и. о. председателя КСУ Секретариат получил и оно будет выполнено, то есть Касминина и Тупицкого все-таки лишат судейского вознаграждения и права пользования государственным имуществом и служебными автомобилями.

«В служебной записке мы отметили: пока не будет служебного распоряжения, мы не знаем, как выполнить это требование. Головатый издал такое распоряжение, и мы будем его выполнять», - сказала Бирюк.

Что было до этого

Сегодня, 30 апреля, Головатый распорядился не платить Касминину и Тупицкому заработную плату, а также лишить их права пользоваться служебными автомобилями.

Исполняющий обязанности главы Секретариата Конституционного суда Украины Лариса Бирюк заявила об отсутствии оснований для прекращения выплаты зарплаты Александру Тупицкому и Александру Касминину, которые уволены указом президента с должностей судей КСУ.

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Автор: Дмитрий Хилюк