Также предполагается рассмотрение проекта постановления о создании ВСК по вопросам проверки и оценки состояния "Укрзализныци".

Сегодня депутаты Верховной Рады планируют включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о Национальном плане (дорожной карте) вакцинации населения Украины от COVID-19.

Читайте такжеВсе желающие в последнюю очередь: появился детальный план вакцинации украинцев от коронавирусаКак передает корреспондент УНИАН, также парламент планирует сегодня рассмотреть проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества "Украинская железная дорога".

Комиссия должна расследовать факты возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия, а также основных производственных показателей.

Кроме того, планируется рассмотрение законопроектов о защите должников при урегулировании просроченной задолженности, а также об упорядочивании медицинских профессий в Украине.

Сегодня на повестке дня также ряд законопроектов, которые народные депутаты не успели рассмотреть на вчерашнем заседании, в частности, относительно налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях, относительно усовершенствования процедуры выборов руководителя учреждения высшего образования, об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов, об обеспечении открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях.

План вакцинации от коронавируса в Украине: детали

26 января премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что цель дорожной карты вакцинации - охват не менее 50% населения до конца 2022 года.

"План, или Дорожная карта вакцинации включает в себя 5 этапов. Первый этап - это вакцинация людей с критическим риском инфицирования", - напомнил он. Это медработники и персонал, которые оказывают помощь больным COVID-19, люди в домах престарелых, военнослужащие Объединенных сил на передовой. В рамках первого этапа планируется вакцинировать 367 тыс. человек.

Второй этап - вакцинация людей с очень высоким риском инфицирования: соцработники, люди старше 80 лет и другие медицинские работники. На этом этапе плановый охват вакцинацией - 2 млн 540 тыс. человек.

Третий этап - вакцинация людей с высоким риском инфицирования и тех, кто выполняет функции по поддержке и безопасности жизнедеятельности государства. В частности, это Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, полиция, Служба безопасности Украины и учителя (7,2 млн человек).

Четвертый этап - вакцинация людей с повышенным уровнем инфицирования. Речь идет о людях в возрасте от 60 до 64 лет, людей с сопутствующими заболеваниями.

Пятый этап - вакцинация других граждан, которые "не входят в число приоритетных групп".

Премьер-министр заверил, что Украина будет обеспечена необходимым количеством безопасных вакцин, и это произойдет в те сроки, в которые было запланировано.

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Автор: Надя Пришляк