Пресс-секретарь главы правительства подтвердила, что премьер действительно обращался к председателю Европейской комиссии с просьбой посодействовать раннему доступу украинцев к вакцинации.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль действительно обратился к Европейской комиссии с просьбой помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Читайте такжеСтепанов разгневался на скептиков украинской вакцины от COVID-19, советует "избавиться от комплексов"Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на комментарий пресс-секретаря главы правительства Ольги Куришко.

"Действительно премьер-министр обратился к президенту Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен с официальным письмом, относительно содействия раннему доступу украинцев к вакцинации. Речь идет о получении Украиной вакцины раньше марта, когда ожидаются первые партии вакцин в рамках программы COVAX", - сказала Куришко.

Что этому предшествовало

Ранее информацию о письме Шмыгаля в Брюссель распространил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

До этого 13 стран ЕС обратились к руководству Еврокомиссии с просьбой помочь странам Восточного партнерства, в том числе Украине в получении вакцины от коронавируса.

В конце 2020 года заместитель главы МИД Украины Евгений Енин заявил, что Польша может передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины от COVID-19.

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Автор: УНИАН