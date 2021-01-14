Российскую вакцину народная избранница назвала низкосортным продуктом с неподтвержденной эффективностью.

Депутат партии "Слуга народа", председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранная объяснила отказ Украины от российской вакцины "Спутник V".

Читайте такжеКулеба: российская вакцина от COVID-19 - это гибридное оружие против УкраиныНа своей странице в Facebook она написала, что правительство не может рисковать здоровьем граждан. Власти работают над получением качественных западных COVID-вакцин.

"Мы не можем рисковать здоровьем наших граждан, поэтому закупим только лучшие вакцины на рынке, которыми можно будет пользоваться безопасно и эффективно.

Правительство работает над получением качественных западных вакцин вместо покупки российской, потому что украинцы должны иметь доступ к проверенным и безопасным, а не продуктам с сомнительной эффективностью", - подчеркнула Забуранная.

Что известно о российской вакцине

В августе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса - «Спутник V». Путин также утверждал, что одна из его дочерей сделала себе прививку этой вакциной.

Москва не предоставила международной научной общественности никаких данных об испытаниях вакцины, подтверждающих, что она безопасна и эффективна против COVID-19. Третья фаза клинических испытаний вакцины перед регистрацией не проводилась. Вместе с тем россияне оценили эффективность своей вакцины в 92%.

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Автор: УНИАН