В суде считают, что отмена Зеленским указа о назначении Тупицкого является нарушением гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ.

В Верховном суде разъяснили свое решение о признании незаконным и отмене указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины.

Как сообщается на Facebook-странице суда, президент Украины обязан действовать только в пределах полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

"Реализация полномочий президента Украины относительно формирования состава Конституционного суда осуществляется путем издания указов о назначении судей... Иного способа реализации президентом Украины конституционных полномочий, связанных с формированием Конституционного суда Украины, в частности путем отмены ранее изданных актов по кадровым вопросам (в конкретном случае относительно назначения судьи Конституционного суда Украины на эту должность), Основным законом Украины не предусмотрено", - подчеркнули в суде.

Коллегия судей считает необоснованными ссылки Зеленского на то, что правовым основанием для подписания соответствующего указа являются нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины, поскольку этот пункт не регламентирует формирование состава КСУ, а лишь определяет полномочия президента по осуществлению руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящихся к его ведению.

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Отмечается, что основным мотивом для издания этого указа послужило то, что Тупицкий и некоторые другие судьи КСУ голосовали за решение этого суда от 27 октября, которое привело к тому, что утратили силу некоторые нормы антикоррупционного законодательства, и "к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации нашего государства на международной арене".

"Однако коллегия судей, не вдаваясь в оценку и анализ указанного выше решения, отмечает, что издание президентом на этом основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КСУ является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КСУ, который не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставление им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", - пояснили в суде.

Соответствующее решение коллегии судей может быть обжаловано в Большую палату Верховного суда.

Сегодня Верховный суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Дело против Тупицкого

28 декабря 2020 года Тупицкий не явился на вызов в Офис генпрокурора. Сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля ему прислали по почте.

По данным следствия, из корыстных побуждений и в личных интересах и в интересах бывшего председателя Высшего хозяйственного суда Тупицкий оказал воздействие на свидетеля в уголовном производстве путем подкупа для того, чтобы он отказался от дачи показаний или дал ложные показания.

Кроме того, Тупицкий трижды в течение 2018-2019 годов давал следственному управлению спецрасследований Генпрокуратуры ложные показания в сочетании с искусственным созданием доказательств стороной защиты в уголовном производстве по завладению имущественными активами ОАО "Зуевский энергомеханический завод".

Президент Украины Владимир Зеленский сначала отстранил Тупицкого от должности судьи КС, а затем подписал указ, которым отменил указы президента от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями Конституционного суда.

Президент назвал Тупицкого и Касминина "лицами, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины".

Оба судьи обжаловали указ президента в Верховном суде.

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Автор: Антонина Доломанжи