Среди требований его иска - признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед ним задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи.

Александр Тупицкий подает иск против Конституционного суда Украины (КСУ), где он является председателем.

Об этом сообщается на сайте Окружного административного суда Киева. Тупицкий говорит, что в суде ему задолжали заработную плату.

Среди требований его иска - признать противоправной бездеятельность КСУ относительно непогашения перед истцом задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи Конституционного суда Украины в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года и обязать КСУ выплатить ее.

Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КСУ в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона «О Конституционном суде Украины» и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ уплатить ему более 900 тыс. грн.

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Автор: Дмитрий Хилюк