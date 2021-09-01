Американский министр обороны Ллойд Остин призвал Россию прекратить оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Американское руководство поддерживает желание Украины вступить в НАТО.

Об этом на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским 31 августа заявил министр обороны США Ллойд Остин, сообщает телесеть C-SPAN.

"Наша поддержка независимости Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", — сказал Остин, поздравив Украину с 30-летием независимости.

Читайте такжеМинобороны США обещает не оставлять Украину наедине с российской агрессиейТакже американский министр призвал Кремль прекратить незаконную оккупацию Крыма и перестать поддерживать боевиков на Донбассе.

"Мы продолжим поддерживать вас перед лицом российской агрессии в этом конфликте", - заверил министр.

Он заверил, что Пентагон предан углублению партнерства с Украиной в оборонной сфере.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министром энергетики Дженнифер Гренхольм и обсудил с ней вопрос энергетической безопасности Украины и региона.

Также Зеленский провел переговоры с руководителем NASA Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину.

Автор: Станислав Кожемякин