На встречах должны подписать ряд документов.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон.

Об этом сообщают в Офисе Президента.

Программа визита рассчитана на несколько дней, она охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов.

"В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате с глазу на глаз и в расширенном составе делегаций", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗеленский возьмет на встречу с Байденом важный документТакже Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

Как запланировано, представители Украины и США подпишут ряд документов.

На своей странице в Instagram президент отметил, что встреча должна быть содержательной.

"Прибыли в Вашингтон по приглашению Джо Байдена. Впереди - обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США. Уверен, наша встреча будет содержательной", - написал Зеленский.

Визит Зеленского в США

7 июня президента Украины провел телефонный разговор со своим американским коллегой, который пригласил его посетить Соединенные Штаты этим летом.

Изначально планировалось, что встреча лидеров состоится 30 августа, но затем стало известно, что ее перенесли на 31-е число, а позже - и на 1 сентября.

При этом сам визит состоится 31 августа - 1 сентября. Сначала на второй день поездки у Зеленского были запланированы другие мероприятия.

Перед визитом Зеленского в Байден, офис президента обнародовал "дорожную карту" с ожидаемыми результатами встречи.

Документ содержит конкретные предложения по сотрудничеству Украины с США на следующие 2 года. Речь идет о сферах безопасности и обороны, политики и дипломатии, энергетики, экономики и др. Кроме этого, поднимается вопрос верховенства права и внутренних реформ, с которыми США помогают Украине.

Автор: Людмила Жерновская