Однако, по словам Энтони Блинкена, некоторые государства не выражают достаточную поддержку стремлению Киева в НАТО.

В Администрации президента США считают, что Украина уже владеет всеми инструментами для потенциального присоединения к НАТО. США поддерживают Украину.

Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в Комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

"Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее сейчас есть все нужные ей инструменты", — заявил глава Госдепа.

По словам Блинкена, "с момента создания плана действий по получению членства был разработан ряд других очень важных инструментов, чтобы способствовать подготовке стран к возможному членству в НАТО, включая ежегодную программу, выгоды из которой извлекает Украина".

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"По нашей оценке, у Украины есть все инструменты, которые ей необходимы, чтобы продолжать двигаться вперед в этом направлении", — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Но, по словам Блинкена, далеко не все участники Североатлантического альянса были бы готовы проголосовать за предоставление Киеву этого плана.

"Сам план действий по обретению членства должен быть разработан за полный консенсус всех стран — членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие", — резюмировал госсекретарь США.

Ранее президент Владимир Путин во время телефонного разговора с американским президентом Джо Байденом коснулся вопроса вступления Украины в НАТО. Украинский президент выступил за создание четкого плана шагов для евроатлантической интеграции Украины.

Украина и НАТО: что известно

Украина является партнером НАТО, но не членом.

Наша страна получила статус участника Программы расширенных возможностей, а 29 мая 2021 года Украине предоставили обновленный пакет Целей партнерства Альянса

В Офисе президента заявили, что следующий этап для вступления - предоставление плана действий по членству.

Киев надеялся, что вопрос предоставления ПДЧ рассмотрят на саммите НАТО, однако впоследствии стало известно, что Украину не пригласили на саммит Альянса.

Однако заместитель генсека НАТО заявлял, что в Альянсе нет консенсуса в вопросе о предоставлении Украине Плана действий относительно членства.

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Автор: Виктория Гордиенко