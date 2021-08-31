Зеленский отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA.

Руководитель Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину.

Как сообщила пресс-служба Офиса президента об этом шла речь во время их встречи в рамках рабочего визита главы государства в США.

"Руководитель NASA принял приглашение президента посетить нашу страну", - говорится в сообщении.

Также Зеленский отметил, что Украина заинтересована в возрождении научно-технического потенциала и рассматривает сотрудничество с NASA как важный компонент развития отечественной космической отрасли.

Читайте такжеЗеленский пригласил Илона Маска в Житомир"Украина должна снова стать космической державой. Исследование и использование космического пространства в мирных целях – важный компонент партнерства между Украиной и США", – сказал президент.

Кроме того, стороны обсудили перспективы участия украинских предприятий в проекте "Антарес", программе исследования Луны "Артемида", а также проекты, в которых Украина может присоединиться со своими уникальными космическими технологиями.

Как сообщал УНИАН, 31 августа начался рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

Автор: Леся Лещенко