Российский газ самый грязный в мире, отметил президент.

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренхольм вопрос энергетической безопасности Украины и региона.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, встреча состоялась в рамках визита главы государства в Вашингтон.

В частности, стороны обменялись мнениями относительно угроз "Северного потока-2" для безопасности Украины и энергетической безопасности в Европе. Была подтверждена общность подходов по рискам, которые составляет этот проект.

"Российский газ является самым грязным в мире из – за значительных выбросов метана в процессе добычи и транспортировки, а также из-за коррупции, шантажа и манипуляций", – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул важность создания эффективных предохранителей от использования Россией газа как оружия. В этом контексте он подчеркнул важность скорейшего введения регулярных трехсторонних консультаций в формате Украина – Германия – США по вопросам сохранения украинского транзита и обеспечения европейской энергетической безопасности.

Также сообщается, что стороны детально обсудили пути активизации сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами в сфере энергетики, противодействия климатическим изменениям и "зеленой" трансформации.

"Мы сознательно выбрали путь реформ и декарбонизации энергетической отрасли", – отметил Зеленский.

Читайте такжеВизит Зеленского в США: подписаны документы относительно энергетической сферыПо его словам, привлечение США к реализации этого амбициозного плана открывает возможности для развития нового качества партнерства между странами.

Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере ядерной энергетики и реализации проектов по строительству дополнительных реакторов на украинских АЭС, использованию малых модульных реакторов.

Президент выразил убеждение, что начало стратегического диалога по вопросам энергетики и климата между Украиной и Соединенными Штатами будет способствовать дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества и практической реализации совместных инициатив и проектов.

Напомним, 31 августа начался рабочий визит Владимира Зеленского в Вашингтон. На 1 сентября запланирована встреча с президентом США Джо Байденом.

В рамках визита планируется подписать три документа: об оборонном партнерстве, проектах в области исследований, разработок, испытаний, оценки и сотрудничества в космической сфере.

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Автор: Леся Лещенко