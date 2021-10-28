Галина Янченко отметила, что уже почти все кандидаты на замену определены.

Украинское правительство ожидают новые кадровые перестановки. Народные избранники запланировали аж пять таких изменений.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко в своем Telegram-канале.

По ее словам, уже почти все кандидаты на замену определены.

"Следующая пленарная неделя - две, похоже, нас все же ждут пять кадровых изменений в правительстве. Кандидаты на смену уже практически все известны", - говорится в сообщении.

Читайте такжеПрезидент уже определился с кандидатурой на должность министра обороны - АрахамияПри этом она не назвала министерства, которых ждут изменения, но указала, что ожидают представления замены министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. На данный момент эту пост занимает Олег Уруский.

Обновлено. В то же время, в комментарии УНИАН Янченко на вопрос о том, о ком именно может идти речь, отметила: "Минстратегпром уже объявлен. Далее - Министерство оккупированных территорий, Министерство обороны, Министерство экологии и Министерство экономики".

На уточнение относительно кандидатов на замену она рассказала: "По Министерству оккупированных территорий и Министерству обороны - там будет легкая, скажем так, замена: Резников идет на Министерство обороны, а на Министерство оккупированных территорий сейчас рассматривается Верещук (народный депутат от "СН" - УНИАН). И на Министерство экономики рассматривается Юлия Свириденко (заместитель руководителя Офиса президента Украины - УНИАН)".

Кроме того, на должность министра экологии, добавила она, рассматривается нынешний замминистра Руслан Стрелец.

Янченко отметила, что это данные именно по состоянию на сейчас.

Как известно, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас возглавляет Олег Уруский, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины - Алексей Резников, Министерство обороны - Андрей Таран, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов - Роман Абрамовский, а Министерство экономики Украины - Алексей Любченко.

Отставка Романа Абрамовского - что известно

19 октября стало известно, что глава Минприроды Абрамовский написал заявление на увольнение. По словам Давида Арахамии он уходит по собственному желанию.

После этого в "Слуге народа" рассказали, кто может стать новым главой Минприроды. Пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может занять народный депутат Андрей Жупанин.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал отставку главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, заявив, что в этом "нет ничего личного".

Авторы: Таня Поляковская, Анастасия Горбачева