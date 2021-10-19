Давид Арахамия заявил, что Роман Абрамовский уходит по собственному желанию.

Министр защиты окружающей среды и ресурсов Роман Абрамовский решил уйти с поста. Он уже даже написал заявление на увольнение.

Об этом сообщил глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах во время общения с журналистами.

"Я видел, что он (Абрамовский, - ред.) написал заявление. Я заходил как раз к главе (Верховной Рады, - ред.), а он выходил", - заявил Арахамия.

При этом он указал, что Абрамовский уходит с поста по собственному желанию. В то же время глава фракции "Слуга народа" заверил, что голоса за отставку нынешнего министра окружающей среды и ресурсов в Верховной Раде найдутся.

Читайте такжеЭкс-министра экологии Злочевского заочно арестовали - САП"Вы же помните, что у нас по экологическим законам всегда баталии. В первую очередь претензия, которая была на фракции озвучена многими депутатами, которые работают в регионах, - экоинспекция в регионах очень коррупционная учреждение", - объяснил Арахамия.

По его словам, кандидата на должность министра экологии пока что нет, а пост временно займет исполняющего обязанности, которого выберет правительство. Также политик добавил, что с кандидатом на должность главы экологического министерства определятся через неделю - десять дней.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина в 2020 году потратила более 24 миллиардов гривен, а это почти один миллиард долларов, на преодоление последствий природных бедствий, которые случились из-за изменения климата.

Автор: Анастасия Горбачева