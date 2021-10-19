Нардеп Жупанин сообщил, что рассматривает "все возможности для карьерного роста в команде президента".

Пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может занять народный депутат от "Слуги народу" Андрей Жупанин.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции "СН".

В то же время сам Жупанин, который является членом Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о такой возможности отметил, что будет так, как решит сессионный зал парламента.

"Я рассматриваю все возможности для карьерного роста в команде президента", - сказал он.

Читайте такжеАрахамия не считает Разумкова членом их фракцииНа уточнение, будет ли возглавление министерства для него карьерным ростом, Жупанин ответил: "Я думаю, да. Это гораздо более ответственная работа и она сложнее. Это однозначно может быть новый этап в жизни".

По его словам, информация о возможности возглавить министерство "циркулирует в узких кругах довольно длительное время". Однако официально ему еще никто не предлагал этого.

"Это разговоры среди коллег, что есть воля показать рост среди команды. То, что мы способны вырастить хороших управленцев за то короткое время, которое у нас есть", - отметил Жупанин.

На вопрос УНИАН относительно других кандидатур на эту должность, депутат рассказал: "Я так же читал то, что вы читали в СМИ... Это из того, что я читал, Александр Скичко, потом Егор Фирсов... Возможно, среди замов есть достойная кандидатура для того, чтобы стать министром".

Кроме того, Жупанин сообщил, что его попросили подготовить собственное видение развития Министерства экологии.

Читайте такжеСтефанчук созывает на 21 октября внеочередное заседание Рады"Одна из идей - это может быть реформа Госгеонедра", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 октября, глава фракции "СН" Давид Арахамия сообщил, что министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об отставке.

Народный депутат от "СН" Александр Качура в комментарии журналистам отметил, что соответствующее заявление Абрамовского уже поступило в Аппарат ВР.

Ранее в этот же день заместитель главы фракции "СН" Евгения Кравчук сказала, что, если сегодня в Верховную Раду поступит заявление об отставке Абрамовского, то его могут рассмотреть в четверг, 21 октября.

Автор: Таня Поляковская