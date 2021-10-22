Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал отставку главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, заявив, что в этом "нет ничего личного".
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания Совбеза.
"Надо просто работать. Нормативно-правовые акты, в частности указ президента. Указ президента должны выполнять все. Не имеет значения, ты министр или председатель облгосадминистрации, если ты не согласен с указом, тогда должна быть какая-то дискуссия, и мы готовы публично все эти вопросы проговаривать", - отметил он.
Читайте такжеВ Украине избрали нового председателя Верховного суда: кто онПо словам Данилова, большое количество указов президента, касающихся экологических направлений, не выполняется.
"Вот и все. И здесь нет ничего личного. Если бы он работал качественно и было бы совсем другое выполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись", - подчеркнул секретарь СНБО.
Отставка Романа Абрамовского - что известно
19 октября стало известно, что глава Минприроды Абрамовский написал заявление на увольнение. По словам Давида Арахамии он уходит по собственному желанию.
После этого в "Слуге народа" рассказали кто может стать новым главой Минприроды. Пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может занять народный депутат Андрей Жупанин.
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