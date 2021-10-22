Секретарь СНБО отметил, что если бы министр работал качественно и выполнял указы президента, то такого решения не было бы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал отставку главы Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского, заявив, что в этом "нет ничего личного".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания Совбеза.

"Надо просто работать. Нормативно-правовые акты, в частности указ президента. Указ президента должны выполнять все. Не имеет значения, ты министр или председатель облгосадминистрации, если ты не согласен с указом, тогда должна быть какая-то дискуссия, и мы готовы публично все эти вопросы проговаривать", - отметил он.

Читайте такжеВ Украине избрали нового председателя Верховного суда: кто онПо словам Данилова, большое количество указов президента, касающихся экологических направлений, не выполняется.

"Вот и все. И здесь нет ничего личного. Если бы он работал качественно и было бы совсем другое выполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись", - подчеркнул секретарь СНБО.

Отставка Романа Абрамовского - что известно

19 октября стало известно, что глава Минприроды Абрамовский написал заявление на увольнение. По словам Давида Арахамии он уходит по собственному желанию.

После этого в "Слуге народа" рассказали кто может стать новым главой Минприроды. Пост министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины может занять народный депутат Андрей Жупанин.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Антонина Доломанжи