Почти половина граждан равнодушно относится к отставке Разумкова с поста председателя Верховной Рады.

Большинство опрошенных граждан Украины считает, что отставка Дмитрия Разумкова с должности председателя Верховной Рады ничего не изменит.

Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного 15-18 октября 2021 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

В частности, положительно относятся к отставке Разумкова 8% респондентов, отрицательно – 39,1%. Еще 44,1% респондентов равнодушно относятся к этому вопросу.

При этом, большинство респондентов – 57,2% – считают, что отставка Разумкова ничего не изменит. В то же время, 24,3% видят в этом превращение парламента в послушный инструмент офиса президента, ожидают ускорения реформ в стране – 6,6%.

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В течение 15-18 октября 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 12%, 1,4% - для показателей, близких к 5%.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 284 народных депутата поддержали решение об отставке Разумкова с должности председателя Верховной Рады.

Автор: Виталий Саенко