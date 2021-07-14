Давид Архамия заверил, что Аваков не рассматривается на пост премьер-министра.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал о причинах отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Политик отметил, что причина ухода - личное желание главы МВД.

Об этом Арахамия рассказал журналистам после заседания фракции.

"Единственное основание (для отставки - ред.) — по собственному желанию. Это исключительно его желание", - заявил глава фракции "Слуга народа".

По его словам, Аваков не рассматривается на пост премьер-министра, но ему могут предложить работу в государственном секторе.

Читайте такжеВместо Авакова: кто такой Денис Монастырский, который может возглавить МВД

"Может он будет еще в команде в каком-то другом амплуа", – отметил Арахамия.

Также он уверен, что "будет мирный сценарий расставания" с Аваковым.

Отставка Авакова

13 июля Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Авакова с должности министра внутренних дел. Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

Голосование за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел планируется в четверг, 15 июля, а в пятницу, 16 июля, парламент может назначить на эту должность депутата от "Слуги народа", председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анастасия Горбачева