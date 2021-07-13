Юлия Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства и не несет ответственности за его деятельность.

Фракция "Батькивщина" не будет голосовать за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщила председатель фракции Юлия Тимошенко.

"За отставку министров или кого-либо другого мы не голосовали", - отметила она.

При этом Тимошенко напомнила, что фракция "Батькивщина" не принимала участия в формировании состава нынешнего правительства.

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"Мы абсолютно не несем ответственность за то, что это правительство натворило, и поэтому мы и не будем голосовать за любые рокировки, потому что не верим, что изменение одних фамилий на другие что-то в стране изменит, пока не изменится тотальная власть слуг народа", - заявила Тимошенко.

Она подчеркнула, что голосов фракции "Батькивщина" за кадровые вопросы не будет.

Отставка Авакова: что известно

13 июля в МВД подтвердили, что Арсен Аваков подал заявление об отставке с поста министра внутренних дел.

"В соответствии с частью первой статьи 18 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины" подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел", - говорится в заявлении.

Ранее об отставке Авакова УНИАН сообщил источник в парламенте. По данным собеседника, сегодня должно состояться заседание фракции "Слуга народа", где будет обсужден этот вопрос.

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Автор: Надя Пришляк