По мнению Давида Арахамии, у Дениса Монастырского хватит дипломатических способностей и менеджерского потенциала для работы на должности главы МВД.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что это он предложил кандидатуру председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народного депутата от "СН" Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему была выдвинута именно кандидатура Монастырского.

"Это, честно говоря, я предложил ... Монастырский довольно часто ходит в Офис президента, и всегда по правоохранительным вопросам он докладывает. То есть, он человек в команде, и все нормально к нему относятся", - отметил председатель фракции "СН".

По мнению Арахамии, у Монастырского хватит дипломатических способностей и менеджерского потенциала для работы на должности министра внутренних дел.

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Отставка Авакова: что известно

13 июля источники УНИАН, а дальше и официально в МВД подтвердили написание Аваковым заявления о своем увольнении.

В парламенте есть как сторонники, так и противники такого решения. Например, Юлия Тимошенко заявила, что ее фракция не будет голосовать за увольнение Авакова, поскольку "Батькивщина" не формировала правительство Шмыгаля. В то же время "Голос" инициативу поддержал.

Увольнение Авакова могут рассмотреть на профильном комитете Рады уже завтра, 14 июля.

На закрытой встрече с депутатами от "Слуги народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского на должность главы министерства внутренних дел.

Денис Монастырский является депутатом "Слуги народа", сейчас он возглавляет Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Ранее был помощником депутата Антона Геращенко, который сейчас является заместителем главы МВД.

Фигурировал в скандалах по фальсификации решения Комитета по законопроекту об уголовной ответственности за ложь в декларациях. СМИ называют Монастырского "человеком Авакова".

Кроме того, Монастырского уличили в поддержке комитетом законопроекта, который бы позволил МВД проводить расследование преступлений, совершенных должностными лицами категории "А". Тогда как статья 216 Уголовного процессуального кодекса указывает, что коррупцию должностных лиц категории "А" расследует Национальное антикоррупционное бюро, а все остальные преступления — ГБР.

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Автор: Татьяна Поляковская