Алексей Данилов отметил, что Москве еще надо будет выплачивать репарации украинцам.

Спикера Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что у России "имеются ресурсы для того, чтобы завершить войну в Украине победой". В ответ секретарь Совет национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов отметил, что Москве должно хватить только одного ресурса – для выплаты репараций Украине.

Об этом секретарь СНБО написал в своем микроблоге Twitter

Он посоветовал россиянам экономить ресурсы для выплаты репараций украинцам за уничтоженную инфраструктуру, захоронения российских солдат и для будущего процесса в Международном уголовном суде.

Відео дня:

"Валентине Матвиенко. "Рабе, подножке, грязи Москвы", человеку без чести, проклятому своей Родиной, стоит помнить: России должно хватить только одного ресурса – на выплаты репараций и контрибуций Украине, на массовые захоронения своих военных и на справедливость приговора Гаагского трибунала", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, глава Минобороны Алексей Резников заявил, что единственный возможный территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года. ВСУ будут последовательно освобождать все захваченные территории, включая Крым.

Вас также могут заинтересовать новости: