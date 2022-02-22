Решение приняли единогласно.

Совет Федерации (верхняя палата парламента РФ), ратифицировал соглашения о дружбе и сотрудничестве с так называемыми "ДНР" и "ЛНР".

Трансляция заседания ведется на сайте СФ.

Госдума, нижняя палата парламента, уже проголосовала за ратификацию соглашений о дружбе и сотрудничестве с "ЛНР" и "ДНР".

Теперь аналогичное решение принял Совет Федерации. Соответствующее решение было поддержано единогласно.

Напомним, соответствующие договоры на 10 лет с возможностью продления подписали российски лидер Владимир Путин, а также главари "ДНР" и "ЛНР" – Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

В документах, в частности, идет речь об общем использовании российского рубля, "защите прав этнических меньшинств" и "обороне границ".

"...стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров", – говорится в договорах.

Признание "ЛНР" и "ДНР" Россией: что известно

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании "ЛДНР" независимыми государствами. РФ также решила отправить на захваченную часть Донбасса "миротворцев".

После террористическая организация "ЛНР" заявила, что считает своей территорией всю Луганскую область Украины. С аналогичным заявлением выступили в "ДНР". Боевики требуют, чтобы Украина отвела войска "добровольно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев считает действия российских властей нарушением суверенитета нашей страны. Украинский лидер подчеркнул, что в мире нашу страну продолжат признавать в прежних границах. Также он подчеркнул, что указанное решение свидетельствует об одностороннем выходе РФ из Минских соглашений.

В США и Евросоюзе уже осудили действия России. Президент США Джо Байден уже ввел в действие санкции против "ЛДНР".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд говорила, что Путин, признав "ДНР" и "ЛНР", "разорвал в клочья Минские соглашения" по Донбассу. Дипломат также подтвердила, что Штаты 22 февраля введут новые санкции против РФ.

Федеральное правительство Германии остановило процесс сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

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