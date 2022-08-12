Он подчеркнул, что главная цель ВСУ - освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года.

Единственный возможный территориальный компромисс с Россией - это выход Украины на границы 1991 года. ВСУ будут последовательно освобождать все захваченные территории, включая Крым.

Об этом сообщил глава Минобороны Алексей Резников в эфире DR Denmark.

По его словам, Украине нужно стабилизировать фронт, чтобы Генштаб мог выбрать наиболее благоприятные способы и направления для контрнаступления.

"Контрнаступление нам необходимо для освобождения территорий, именно поэтому мы его анонсировали как факт. Наши люди и партнеры ждут активных действий, наши партнеры должны знать, что нам для этого нужно больше оружия. Наша главная цель - это освобождение всех временно оккупированных территорий в пределах 1991 года. Включительно с Херсоном, Мариуполем, Бердянском, Луганском, Донецком, и, конечно, Крымом", - подчеркнул Резников.

Министр отметил, что вопросы по "компромиссам" с Россией могут допускаться лишь тогда, когда наша страна получит стабильную поддержку союзников и понимание архитектуры безопасности на годы вперед.

"Компромисс возможен только когда россияне выведут войска с территории Украины и будет обсуждаться вопрос соседства между странами после освобождения территорий. Они должны будут заплатить репарации за всю разрушенную инфраструктуру и всех убитых украинцев - за убийства, изнасилования, пытки и все преступления. Территориальный компромисс - это выход Украины на границы 1991 года", - подытожил глава Минобороны.

Напомним, ранее Резников рассказал, почему полномасштабное наступление РФ провалилось.

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