Страны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Министр обороны Украины Алексей Резников и министр промышленности и технологий Турецкой Республики Мустафа Варанк подписали рамочное соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло во время сегодняшнего визита президент Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев.

Как отметил после подписания соглашения президент Украины Владимир Зеленский, она расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине.

"Наша цель – реализация конкретных проектов создания совместных предприятий, обмен опытом, обмен технологиями. Сегодня заключено соглашение, которое расширит производство беспилотных летальных аппаратов компании Bayraktar в Украине. Это – новые технологии, новые рабочие места, увеличение обороноспособности Украины", - сказал он.

Читайте такжеЗеленский провел переговоры с Эрдоганом в Киеве: результаты встречиКак сообщал УНИАН, в сентябре 2021 года министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

29 сентября в присутствии главы государства Владимира Зеленского был подписан Меморандум о сотрудничестве между Министерством обороны Украины и компанией Bayraktar Savunma по строительству и обустройству совместного учебно-испытательного центра для обслуживания, текущего ремонта, модернизации БПЛА, а также проведение обучения персонала, связанного с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Центр будет построен возле Василькова Киевской области.

По словам министра обороны Алексея Резникова, это рамочное соглашение, в частности, предусматривает строительство в Украине завода Bayraktar.

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