Украина поддерживает любые идеи по переносу переговорного площадки по минским договоренностям из Беларуси в нейтральные незаангажированные страны.

Турция ранее предлагала перенести переговорную площадку Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по "минску" на свою территорию.

Об этом на брифинге заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично сделал такое предложение (о проведении минских переговоров в Турции – УНИАН).

"Я раскрою секрет, что с нами велись консультации, когда я еще был участником украинской делегации в трехсторонний контактной группе. Мы и тогда отвечали утвердительно, что мы согласны, если эта площадка будет, например, в Стамбуле. А также и в Женеве, и в Вене, и в любом городе, где есть беспристрастность, независимость, самое главное от одной из сторон, от Российской Федерации", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2021 года представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявлял, что Украина будет искать другую страну для переговоров по Донбассу, поскольку Беларусь находится под влиянием Российской Федерации.

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"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершатся сегодня карантинные ограничения и будет предложено продолжить те консультации, как и раньше, непосредственно в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать другую страну и другой город", - сообщил он.

27 января специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Микко Киннунен на заседании ТКГ сообщил о предложении Турции проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в Стамбуле.

Справка УНИАН. Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины — уполномоченная группа представителей Украины, ОБСЕ и России, которая была сформирована как средство для облегчения дипломатического решения войны на востоке Украины.