Глава МИД отмечает, что в отношениях Украины с Турцией "все будет хорошо".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что в Украине появится завод по производству турецких беспилотников Bayraktar.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время онлайн-включения из Нью-Йорка.

Глава МИД подчеркнул, что в отношениях Украины с Турцией "все будет хорошо".

"Завод "Байрактаров" на территории Украины будет", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, на встрече президентов Украины Владимира Зеленского и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на полях Генеральной ассамблеи ООН в основном речь шла о безопасности и сотрудничестве обоих государств в сфере обороны.

"Вы знаете, что между нашими странами есть несколько очень амбициозных проектов. Это и производство беспилотников, и производство кораблей для Военно-морских сил Украины", - сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, обсуждается возможность развертывания производства турецких беспилотных комплексов на территории Украины.

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Беспилотник Bayraktar TB2 - справка УНИАН

Дрон Bayraktar TB2 известен тем, что обладает большой продолжительностью полета. Он может находиться в воздухе в течении целых суток и 34 минут. Беспилотник создан для наблюдения за территорией с воздуха. Он может быстро выявлять цель.

Турецкий беспилотник получил четыре ракеты, среди которых управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Летательный аппарат отличается современными программным обеспечением и системой управления. Дрон оснащен несколькими камерами и системой наблюдения.

Украина договаривалась с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня еще с 2018 года.

ВСУ сообщала, что турецкие ударные беспилотники существенно усилят обороноспособность Украины.

В 2019 году ВСУ начинала испытания турецких ударных дронов Bayraktar TB2.

В "Укроборонпроме" назвали главные преимущества дронов и отметили, что они точно бьют по террористам.

В июле 2021 года ВМС Украины получили первый беспилотник из Турции.

Автор: Виталий Саенко