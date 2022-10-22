Он подчеркнул, что единственный способ остановить эту гуманитарную катастрофу – быстрая передача ПВО и ракет к ней.

Ударами по украинской критической инфраструктуре Россия хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Ударами по критической инфраструктуре Кремль хочет спровоцировать новые волны беженцев в Европу. Удастся ли Путину реализовать свой план сегодня, зависит только от лидеров в европейских столицах", - написал он.

Подоляк подчеркнул, что единственный способ остановить эту гуманитарную катастрофу - быстрая передача ПВО и ракет к ней.

Массированный ракетный удар России по Украине 22 октября

Сегодня утром, 22 октября, российские захватчики массированно ударили ракетами по территории Украины.

В "Укрэнерго" заявили, что оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины. Масштаб повреждений сопоставим или может превышать последствия атаки 10-12 октября.

Всего с 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций.

По состоянию на конец сентября количество беженцев из Украины со статусом временной защиты в Европе достигло почти 4,2 млн.

Вас также могут заинтересовать новости: