Отмечается, что Украина должна быть обеспечена оружием.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Международный трибунал по военным преступлениям России должен проводиться в Мариуполе или Харькове.

Об этом он написал в Twitter.

"Российский трибунал по военным преступлениям должен проводиться не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Виновным грозит суровое наказание", - написал Ринкевичс.

Также он отметил, что Украина должна быть обеспечена большим количеством оружия ради спасения жизней мирных жителей.

Напомним, что Мариуполь и Харьков принадлежат к украинским городам, которые больше всего пострадали от российской агрессии во время войны.

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