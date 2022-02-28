Латвийцы смогут принять участие в боевых действиях на стороне Украины.

Сейм Латвии разрешил гражданам страны воевать за Украину, сообщает издание Delphi. Латвийский сейм 28 февраля единогласно принял поправки к закону о национальной безопасности, которые предусматривают разрешение гражданам Латвии служить в Украине.

Граждане Латвии, которые хотят защитить независимость Украины, должны будут зарегистрироваться в Управлении учета резерва Национальных вооруженных сил.

До сегодняшнего дня закон запрещал латвийцам служить в иностранных войсках или на территориях других государств.

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