Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда подтвердил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу - 13 лет лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Как передает корреспондент УНИАН, в решении суда говорится:

"Суд постановил: приговор Оболонского районного суда Киева от 24 января 2019 года и постановление Киевского апелляционного суда от 2 октября 2020 года в отношении Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы защитников Януковича - без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит".

Полный текст решения суда будет обнародован 13 декабря в 15:30.

Как сообщал УНИАН, 24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив бывшего президента к 13 годам лишения свободы.

Читайте также#VisitUkraineNOW: Украина потроллила Януковича посланием в TwitterЯнукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Оболонского райсуда об осуждении экс-президента.

17 ноября 2021 года правоохранители сообщили о завершение досудебного расследования дела Януковича и 9 чиновников, которое охватывает события с 18 по 20 февраля 2014 года. Всех подозреваемых будут судить заочно, поскольку они с 2014 года скрываются от органов следствия и суда. Сейчас стороне защиты сообщено о завершении и предоставлении доступа к материалам досудебного расследования, после чего дело направят в суд.

6 декабря стало известно, что Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск беглого президента, в котором тот обжалует постановление Верховной Рады за 2014 год о его отстранении от должности президента Украины.

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Автор: Дмитрий Хилюк