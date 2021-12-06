Ольга Совгиря отметила, что такие иски должны подавать в Верховный Суд

Окружной административной суд Киева зарегистрировали иск президента-беглеца Виктора Януковича. Он обжаловал постановление Верховной Рады за 2014 год о его отстранении с поста президента Украины.

Об этом сообщает представительница парламента в Конституционном суде Ольги Совгири в своем Telegram-канале.

"В Окружном административном суде г. Киева зарегистрирован иск бывшего президента Украины В. Януковича к Верховной раде Украины (дело 640/34786/21)", - говорится в сообщении.

При этом она указала, что подобные иски должны подаваться в Верховный Суд как суд первой инстанции, а не ОАСК

Читайте также"Брат на брата идет": мэр Полтавы возмутил украинцев пророссийским заявлением (видео)"В этом иске заявлены исковые требования о "признании отсутствия компетенции установления факта самоустранение", что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований", - объяснила Совгиря.

Иск Януковича против Рады - что известно

27 ноября пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир анонсировал, что экс - президент Украины Виктор Янукович обжалует в суде постановление Верховной Рады о его отстранении с поста главы государства.

Спикер назвал это решение "антиконституционным" и считает, что постановление "можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте" в Украине.

Он аргументировал это тем, что в тогдашней Раде "понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, поэтому рассматривали два варианта: физически устранить Януковича или ... захватить власть. Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем".

28 ноября представитель Верховной Рады Украины в Конституционном суде Ольга Совгиря опровергла информацию о том, что Янукович обжаловал парламентское постановление о его самоустранении.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева