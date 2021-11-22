Бывшему президенту напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят, и пригласили вернуться.

На официальной странице Украины в Twitter появилось сообщение для четвертого президента Виктора Януковича, приговоренного на родине к 13 годам тюрьмы.

В частности, администраторы аккаунта напомнили бывшему гаранту о его тюремном сроке.

"Может ли кто-то, пожалуйста, сказать Виктору Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят", - говорится в твите с туристическим хэштегом #VisitUkraineNOW, то есть посети Украину сейчас.

Как сообщал УНИАН, после Дня Достоинства и свободы пресс-секретарь Януковича опубликовал от беглого президента письмо. В нем тот обратился к украинцам по случаю восьмой годовщины начала Майдана, в частности, заявив, что восемь лет назад "Украина прекратила свое существование, потому что стала воюющей страной", а "власть Майдана до сих пор не принесла обещанный мир".

В 2019 году украинский суд признал экс-президента виновным по трем статьям Уголовного кодекса и приговорил к 13 годам лишения свободы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова