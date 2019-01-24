Виновен: Януковичу присудили 13 лет за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны

Оболонский райсуд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Бывшего президента Украины Виктора Януковича суд признал виновным в государственной измене и пособничество в ведении агрессивной войны, за что ему присудили 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Приговор был вынесен заочно.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.