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Виновен: Януковичу присудили 13 лет за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны

17:10, 24 января 2019
Политика
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Януковича признали виновным в госизмене / фото УНИАН

Бывшего президента Украины Виктора Януковича суд признал виновным в государственной измене и пособничество в ведении агрессивной войны, за что ему присудили 13 лет лишения свободы.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Приговор был вынесен заочно.

Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины. 

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Теги: #дело Януковича#суд над Януковичем#Виктор Янукович