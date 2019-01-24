Виновен: Януковичу присудили 13 лет за госизмену и пособничество в ведении агрессивной войны
17:10, 24 января 2019Политика
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Оболонский райсуд Киева огласил приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.
Януковича признали виновным в госизмене / фото УНИАН
Бывшего президента Украины Виктора Януковича суд признал виновным в государственной измене и пособничество в ведении агрессивной войны, за что ему присудили 13 лет лишения свободы.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН. Приговор был вынесен заочно.
Как сообщал УНИАН, Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве представителям власти России в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.
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