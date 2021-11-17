В рамках уголовного дела расследовали 1019 эпизодов преступных действий.

Государственное бюро расследований (ГБР) завершило досудебное расследование в отношении бывшего президента Виктора Януковича и его окружение по делу о расстреле Майдана в феврале 2014 года. Фигурантами дела стали девять бывших топ-чиновников.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

Фигуранты дела с 2014 года скрываются за пределами Украины, поэтому досудебное расследование происходило заочно.

Сторона защиты уже получила доступ к материалам. После ознакомления обвинительный акт направят в суд.

Читайте такжеЯнукович хочет участвовать в суде по делу о массовых расстрелах на Майдане - адвокатыСледствие установило, что Янукович, экс-глава СБУ Александр Якименко, экс-министр внутренних дел Александр Захарченко, экс-руководитель ГУ МВД Украины в Киеве Валерий Мазан и его заместители, бывший командующий внутренними войсками МВД Станислав Шуляк, экс-министр обороны Павел Лебедев и командир киевского полка милиции особого назначения "Беркут" с превышением власти организовали силовое подавление протестных акций.

По материалам следствия, члены преступной группы Януковича в первой половине дня 18 февраля 2014 года организовали силовой разгон марша на Верховную раду, во второй половине дня - штурм Майдана под видом "антитеррористической операции", а утром 20 февраля - расстрел митингующих "черной ротой Беркута" и вооружения "тітушок".

"Такие действия бывшего президента и экс-руководителей правоохранительных органов привели к массовым жертвам среди участников акций протеста в центральной части Киева, в том числе к смерти 67 гражданских лиц. Всего пострадали 887 гражданских лиц и 132 правоохранителя. Нанесен имущественный ущерб на сумму более 16 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируют организацию с 18 по 20 февраля 2014 года в составе преступной группы незаконного препятствования акциям протеста, превышение служебных полномочий, умышленных убийств, а также организацию теракта.

В рамках уголовного дела расследовали 1019 эпизодов преступных действий. Материалы производства насчитывают более 1500 томов. Прокуроры и следователи провели более 4500 допросов, более 1000 следственных экспериментов, а также более 3500 судебно-медицинских, баллистических, комплексных, цитологических, химических экспертиз.

Как сообщал УНИАН, Венедиктова пообещала до конца года раскрыть все основные дела Майдана. По ее словам, приговоры по делам о расстрелах на Майдане 20 февраля 2014 года должны быть подписаны до конца этого года.

Дело Януковича: что известно

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Янукович не участвовал в судебном процессе. После бегства из Украины в феврале 2014 года он проживает в России.

12 мая 2020 года Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей без права на внесение залога.

Янукович подозревается в организации путем превышения власти преследований и убийств участников массовых акций протеста 18-20 февраля 2014 года в Киеве и других городах Украины.

В прошлом году Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича в рамках расследования дела о массовых убийствах 18-20 февраля 2014 года. Также суд назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции ходатайство следователя об избрании Януковичу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: Марта Гичко