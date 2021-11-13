У невакцинированных народных депутатов будет возможность сделать это в новом центре прививок, расположенном недалеко от парламента в отеле "Национальный".

С понедельника Верховная Рада будет закрыта для депутатов без сертификатов вакцинации или отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий (фракция Слуга народа") в Facebook.

"Это наша инициатива, и я очень рад, что нам удалось ее реализовать. Не может власть устанавливать для себя отдельные правила", - написал он.

По его словам, у народных депутатов, которые еще не вакцинировались, будет возможность это сделать неподалеку от Верховной Рады, ведь 15 ноября открывается новый центр вакцинации против COVID-19, расположенный в отеле "Национальный", вул. Липская, 5.

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"К сожалению, нам не удалось убедить вакцинироваться некоторых народных избранников. Им придется пройти тест. В понедельник с 8 до 10 часов в помещении врачебной амбулатории № 2 по адресу: ул. Шелковичная, 2, каб. 110 будет работать лаборатория по экспресс-тестированию", - отметил Радуцкий.

При этом он заверил, что тестирование будет проходить за свой счет.

Радуцкий рассказал, что на входе в здание парламента сотрудники УГО будут проверять сертификаты в приложении "Дия" при помощи специальных устройств для считывания QR-кода.

Новые правила, отметил он, касаются не только народных депутатов, но и сотрудников аппарата Верховной Рады и журналистов.

"Следующий шаг, о котором мы говорим еще с начала года, – реальный механизм привлечения депутата к административной ответственности за нарушение масочного режима. Сертификат вакцинации не предоставляет права пренебрегать требованиями карантина!" - добавил Радуцкий.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о новых правилах допуска в парламент в связи с COVID-19.

Документом предусматривается временно, на период карантина, допускать в административные здания, сооружения и служебные помещения ВР при наличии одного из документов: сертификата о вакцинации, справки о негативном тесте или справки о выздоровлении от COVID-19. Речь идет, в частности, о народных депутатах и их помощниках, сотрудниках Аппарата ВР, членов Кабинета министров, журналистов и совершеннолетних участников открытых мероприятий в парламенте.

Председателям комитетов ВР, временных специальных комиссий и временных следственных комиссий парламента рекомендуется проводить заседания этих органов, как правило, в режиме видеоконференции.

Распоряжение вступает в силу с 15 ноября.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Тамара Отовская