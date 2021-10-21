Михаил Радуцкий рассказал, что со следующей недели в здании парламента заработает пункт вакцинации.

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий назвал "отмазкой" позицию некоторых своих коллег, которые не желают вакцинироваться и в то же время хотят свободно проходить в здание парламента.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на владу".

Он сообщил, что завтра, или в крайнем случае, на внеочередном заседании ВР, будет принято постановление, которым запретят всем - депутатам, работникам аппарата, посетителям, заходить в здание ВР Украины, если они не вакцинированы.

"Вход в ВР без сертификата о вакцинации будет запрещен", - сказал он.

Также он добавил, что точной информации, сколько нардепов вакцинированы, он не имеет, но это примерно 60-65%.

Радуцкий рассказал, что со следующей недели в здании парламента заработает пункт вакцинации для всех, кто имеет право зайти в ВР - от депутатов до охраны и журналистов.

Также он раскритиковал своих коллег, которые не желают вакцинироваться и говорят, что никто не может им запретить посещать Раду без вакцины, потому что это - препятствование их депутатской деятельности. Он напомнил, что есть статья 3 Конституции, которая говорит, что жизнь человека является высшей ценностью. А такую позицию коллег назвал отмазкой, которая не сработает.

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Как сообщал УНИАН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сегодня отметил, что на этой неделе планируется рассмотрение проекта постановления (№6154) об ограничении допуска в здание парламента, в частности будет предусматриваться, что народные депутаты, журналисты и другие лица могут зайти в ВР только при наличии документов о вакцинации, справок с отрицательным тестом или выздоровлении после COVID-19.

По словам председателя комитета, предусмотрено, что это постановление вступит в силу с отсрочкой по техническим причинам. Документ начнет действовать не позднее 15 ноября. Поэтому во время следующей пленарной недели (со 2 по 5 ноября) эти ограничения в парламенте не будут действовать.

Радуцкий пояснил, что отсрочка связана с отсутствием в настоящее время технических возможностей для проверки ковид-сертификатов. По его словам, чтобы не создавались очереди у здания парламента, "потому что на улице уже не лето", была предусмотрена отсрочка введения этого постановления в действие после его принятия.

13 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять постановление об установлении допуска в парламент только при наличии документов о вакцинации, негативных тестов или справок о выздоровлении после COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Дмитрий Хилюк