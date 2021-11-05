Политик узнала о болезни случайно, сделав тест для выезда за границу.

Народный депутат Украины Александра Устинова (фракция "Голос") заболела COVID-19.

Об этом она сообщила в Facebook.

"Вакцинирована, поэтому узнала о болезни, сделав ПЦР для выезда за границу. Повторный тест тоже оказался положительным, как бы мне не хотелось верить в ошибку", - заметила Устинова и добавила, что на следующей неделе должна была быть в отпуске.

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Депутат призвала всех контактных лиц следить за состоянием здоровья.

"Из того, что сейчас уже понимаю, что то были симптомы - усталость и слабость, сильная головная боль (списывала на погоду), больное горло, покашливание", - сообщила она.

Устинова подчеркнула, что носила маску, даже с трибуны выступала в маске.

Депутат призналась, что думала, что инцидент, который произошел на прошлой неделе в ВР, был "последним из происшествий, но, оказывается, со дна могут и постучать".

"И в последний день действующей визы США, вам скажут, что у вас корона", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 22 октября в здании парламента на Устинову упала деталь крепления двери и рассекла ей голову. Депутата осмотрели врачи и посоветовали в тот день не участвовать в заседаниях.

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Автор: Надя Пришляк