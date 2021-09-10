По его словам, никаких симптомов у него не было, а коронавирус выявил тест.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумов, который 8 сентября провел внеочередное заседание парламента, снова заразился COVID-19. По его словам, никаких симптомов у него нет.

Об этом политик сообщил в Facebook.

"Если вам вдруг казалось, что все эти тесты перед массовыми мероприятиями - это невинная формальность или дань духу времени и на самом деле их просят сделать для проформы, то я вас разочарую. Сегодня, например, такой, на первый взгляд, формальный тест перед массовым мероприятием помог выявить больного, который, сам того не зная, мог бы заразить несколько сотен почетных гостей. Тест выявил меня", - говорится в сообщении.

Он отметил, что 11 сентября должен был выступать на Ялтинской европейской стратегии по теме верховенства права в Украине.

Читайте такжеCOVID-19 становится "эпидемией невакцинированных лиц" - Ляшко"К сожалению, не смогу посетить мероприятие лично, ведь для соблюдения всех противоэпидемических требований сегодня сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Спасибо организаторам за четкую позицию в вопросе противодействия пандемии, которая и позволила выявить болезнь, ведь явных симптомов не было. Надеюсь, что смогу выступить online", - отметил Разумков.

При этом он указал, что чувствую себя хорошо и будет работать дистанционно.

Как ранее сообщал УНИАН, первый раз Дмитрий Разумков заявил о том, что заразился коронавирусом 11 ноября 2020 года. После двухнедельной самоизоляции, тест спикера Рады по-прежнему показал положительный результат и он заявил о продлении своего вынужденного карантина.

Автор: Анастасия Горбачева