Об этом министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску заявил во время переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Румыния готова отправить в Киев подразделение своих Вооруженных сил для участия в военном параде в День Независимости Украины 24 августа.

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Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, находясь 23 апреля с рабочим визитом в Румынии, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с румынским коллегой Богданом Ауреску.

Глава МИД Румынии проинформировал о готовности румынской стороны направить для участия в военном параде в столице Украины подразделение Вооруженных сил Румынии.

Собеседники обсудили подготовку к саммиту «Крымской платформы» в рамках празднования 30-й годовщины Независимости Украины.

Министры также обсудили региональную безопасность и согласились с необходимостью консолидированных усилий мирового сообщества для деоккупации временно оккупированных территорий Украины, восстановления мира и стабильности в регионе.

«Румыния - преданный друг Украины. Наши государства разделяют общее видение ситуации безопасности в регионе», - заявил Кулеба.

Отдельно стороны договорились как можно быстрее провести консультации между причастными ведомствами Украины и Румынии для устранения препятствий для открытия дополнительных пропускных пунктов на украинско-румынской границе и осуществления совместных инфраструктурных проектов.

Стороны также договорились активизировать деятельность рабочей группы по сотрудничеству в энергетике.

Кулеба и Ауреску уделили отдельное внимание теме обеспечения прав украинского национального меньшинства в Румынии и румынского национального меньшинства в Украине. Министры договорились приложить совместные усилия, чтобы в духе взаимоуважения и в рамках действующего законодательства гарантировать сохранение идентичности, развития и благополучия украинской общины в Румынии и румынской общины в Украине.

Парад на День Независимости Украины

В Киеве по случаю 30-й годовщины Независимости Украины запланировано проведение военного парада. По замыслу, к мероприятию планируется привлечь 27 парадных расчетов общей численностью более 4 тыс. лиц. Также к параду предложено привлечь около 250-ти единиц вооружения, военной и спецтехники и более 50-ти летательных аппаратов.

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Автор: Виталий Саенко